Tatapusin na Marian, Gabby nakakabitin

Separation anxiety na ang nararamdaman ng mga faney, dahil na rin sa nalalapit na pagtatapos ng serye ni Marian Rivera.

Puring-puri nga ng mga manonood ang heartwarming na kuwento ng serye pati ang undeniable chemistry nina Kapuso Primetime Queen Marian Rivera bilang Grace at bankable leading man Gabby Concepcion bilang Carlos.

Heto nga ang komento ng mga netizen:

“Dahil sa story na ‘to, mai-inspire kang gumawa ng kabutihan, maging mapagbigay at mapagpatawad. May kontrabida man, pinapakita pa rin na kaya nilang magbago. Less stress, ang gaan lang. Matutulog kang inspired na maging mas mabuting tao.”

“Wala talaga akong masabi, sobrang bagay sina Gabby Concepcion at Marian Rivera. Ang galing din ng buong cast!”

“Nakakalungkot lang na magtatapos na agad ang serye nila. Sana mabigyan pa sila ulit ng ibang project, dahil bitin kami sa kanila.”

Yes, ang dami ngang nabitin sa tandem nina Marian, Gabby, na matagal pa naman nilang hinintay.

“Mami-miss namin kayong lahat. Pwede bang huwag munang tapusin ‘to. Extension please. Sana magka-season 2 napakaganda ng kwentong ‘to!”

Well, dapat ngang abangan ang wedding of the year kahit alam ni Carlos na aalis din sa Earth si Grace. Paano kaya ang kanilang happily ever after?

Magiging kakampi ba o kaaway ang bagong alien na dumating sa buhay nila?

Abangan! (Dondon Sermino)