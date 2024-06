Supporting cast ni June Mar Fajardo kulang sa paramdam

Finals Game 6 sa Linggo:

(Smart Araneta Coliseum)

6:15pm – Meralco vs SMB

(Bolts lead series 3-2)

SOLIDO ang stats ni June Mar Fajardo sa Game 5 ng PBA Philippine Cup Finals noong Biyernes sa Smart Araneta Coliseum.

Dambuhalang 38 points – 22 sa second half – ang ikinalat ng Best Player of the Conference, may 18 rebounds, 2 assists at 2 blocks kontra 2 turnovers sa loob ng sagarang 44 minutes.

Pero talo pa rin ang San Miguel Beer sa Meralco 92-88.

“Talo lang. Nakakapagod kasi talo,” bungad ni June Mar paglabas ng dugout.

Mula sa floor ay 14 of 17 ang seven-time MVP, perpektong 10 of 10 sa free throws.

Kung hindi makakaresbak sa Game 6 ngayon sa Big Dome din, isusurender ng Beermen ang all-Filipino crown sa Bolts.

“Okay lang, bawi na lang next game,” dagdag ni Fajardo. “Sabi nga namin, long series ‘to. Hindi pa naman kami out, ‘yun ‘yung kinagandahan du’n. So may chance kaming makabawi.”

Ayaw makisama ang basket sa gunners ng San Miguel, 5 for 22 lang mula long range.

Sina Marcio Lassiter, Chris Ross, Don Trollano, Jericho Cruz, Terrence Romeo ay nakakadismayang 2 for 16 combined sa labas ng arc. Ang tatlo pang 3s ay galing kay CJ Perez na bumato ng lima.

Pero overall ay 4/16 clip lang din ang kinaya ni Perez.

“‘Di lang naman si CJ ‘yung nag-struggle, kami lahat,” dagdag ng The Kraken. “Talo kami as a team, mananalo kami as a team.”

Ang 30 made shots ng Beer ay galing sa 74 attempts. 24 of 27 sila sa free throws (10/10 si Fajardo), may 17 assists.

“‘Pag mababa assists namin, natatalo kami,” dagdag ni Fajardo. “Maganda naman sana ‘yung (laro) namin, hindi lang namin na-shoot ‘yung mga usual shots namin.”

Positibo lang ang Cebuano dahil naranasan na nilang malubog sa 2-3 pero nag-champion pa din.

Ayon kay chief statistician Fidel Mangonon III, down 3-2 din ang SMB sa 2022 Philippine Cup kontra TNT, 2019 Philippine Cup vs Magnolia at 2009 Fiesta Conference vs Ginebra pero nanalo pa.

“Babawi kami next game,” deklarasyon ni June Mar. (Vladi Eduarte)