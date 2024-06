Pormal nang hiniling ng Pilipinas sa United Nations na palawakin pa ang boundary ng bansa sa South China Sea, ayon sa Department of Foreign Affairs (DFA) nitong Sabado.

Sa isang statement, binanggit ng DFA na isinumite ng Philippine Mission sa New York, noong Hunyo 14 ang “information to the United Nations (UN) Commission on the Limits of the Continental Shelf (CLCS) to register the country’s entitlement to an extended continental shelf (ECS) in the West Palawan Region in the West Philippine Sea/South China Sea.”

Tinukoy nila ang Article 76 ng UN Convention on the Law of the Sea (UNCLOS), na nagsasaad na “a coastal State such as the Philippines is entitled to establish the outer limits of its continental shelf comprising the seabed and subsoil of the submarine areas extending beyond 200 nautical miles (NM) but not to exceed 350 NM from the baselines from which the breadth of the territorial sea is measured.”

Ang CLCS ay isang lupon na siyang nangangasiwa sa implementasyon ng UNCLOS para maitakda ang outer limits ng continental shelf na lagpas sa 200 nautical miles mula sa baselines.

Ang aksiyon ng Pilipinas ay bunga ng agresibong hakbang ng China sa South China Sea kung saan madalas kondenahin ng international community ang China dahil sa paggamit ng water cannon at pagharang sa mga barko ng Philippine Coast Guard na magdadala ng suplay sa mga sundalo sa BRP Sierra Madre sa Ayungin Shoal.

Madalas din ang pangha-harass ng China sa mga barko ng PCG at Bureau of Fisheries and Aquatic Resources na magdadala ng suplay sa mga mangingisdang Pinoy sa Scarborough Shoal na sakop pa ng exclusive economic zone ng Pilipinas.

Sinimulan na rin ng China ang pagpapairal ng bagong regulasyon mula nitong Hunyo 15 na huhulihin ng kanilang coast guard ang mga ‘trespassers’ sa South China Sea.