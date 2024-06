Pagkatapos ng 3 taon: Keempee ‘nakipagbati’ kay Joey

Marami ang na-touch dahil pagkatapos nga ng halos tatlong taon ay mismong si Keempee de Leon ang pumunta at ‘nakipagbati’ sa tatay niyang si Joey de Leon.

Nitong Biyernes nga ay pinuntahan ni Keempee sa TV5 studio ng ‘Eat Bulaga’ si Joey.

Nang makausap namin si Keempee, ikinuwentong nagdesisyon siyang puntahan ang kanyang ama para batiin ng advance Happy Father’s Day.

May iba nga na nag-akalang nag-guest siya sa ‘Eat Bulaga’ nang makita ang picture na kasama niya ang kanyang tatay.

“Hindi ako nag-guest, binisita ko lang siya para greet siya ng Happy Father’s Day and nagdala lng ako ng food sa kanya, hehe,” tsika ni Kempee.

So, nagkaroon ba sila ng gay ng kanyang tatay?

“Well I could say ako yung nagkarun ng tampo sa pamilya during pandemic pa. Kaya now lang din kami nagkita at nagkausap,” tsika ng anak ni Tito Joey.

Naiyak ba ang tatay niya nang finally ay nagpakita na siya?

“Hindi! More on nagulat siya, haha. Bigla ako nagpakita then nakapag-usap ng konti and kita ko ‘yung ngiti niya. Kasi almost 3 years kami din kami hindi nag-usap at nagkita, eh,” pahayag pa ni Keempee.

Sa pag-uusap nga namin ni Keempee ay ramdam namin ang sobrang saya niya na finally ay reunited na siya sa kanyang tatay.

Ikinatuwa naman ng mga malalapit sa mag-ama ang ‘reunion’ nila.

So bongga and touching, ha! Parang naiiyak din kami.

‘Yun na! (Jun Lalin)