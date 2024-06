Mga Belle faney nagwala: Donny, Kaila sini-ship, malakas ang chemistry

Ang bongga ng asaran nina Donny Pangilinan, Kaila Estrada, na mapapanood sa Instagram, ha! Kasi nga, nag-asaran, nagpatalbugan sila gamit ang kanilang mga nanay, sina Maricel Laxa, Janice de Belen.

Ang eksena, nasa elevator sila, at pasara na sana ang pinto, nang biglang humabol si Donny, kasama si Maricel.

“Tara mom! “Just in time! Magaling kasi mag-drive si mommy!” sabi ni Donny, na tila pinariringgan si Kaila.

“Well wala ka sa nanay ko, punctual kaya hindi kami nali-late!” hirit ni Kaila.

“Mas wala ka sa nanay ko, hindi na niya kailangan maging punctual, kasi siya si Maricel Laxa!” sagot ni Donny.

“Mas wala ka sa nanay ko, dahil sa sobrang iconic, sikat na `yung catchphrase, na ‘Anak ni Janice’, even before I was born!” pagyayabang ni Kaila.

“Anak ni Janice? So, tiyanak?” sey ni Donny.

At ‘yun nga, hirit naman ni Maricel na chika kay Donny, “Iba talaga buminggo ang anak ko!”

Na sinagot naman ni Janice na sinabi kay Kaila, “Anak ka talaga ni Janice!”

Panalo, di ba?

“Anak ng panty? Anak ni Janice! Kaila and Donny face off in the ultimate battle: bragging about their superstar moms!” caption sa video na `yon, na may kinalaman nga sa ‘Bida/Bida’ show.

At siyempre, may mga nagsabi na bagay sina Kaila, Donny, dahil parehong mahusay, parehong anak ng artista, at parehong matangkad. Na pinalagan siyempre ng mga faney nina Donny at Belle Mariano, na parang sinasabi nga na pag-aari na ni Belle si Donny.

“Tanga lang ang nagsasabing bagay sila.”

“Lahat na lang bagay kay Donny. ‘Yung poste na may palda, bagay rin siguro.”

“Ang toxic talaga ng mga fandom sa Pilipinas.”

“Mas toxic `yung ayaw sa love team pati hindi bet, pero panay ship papuntang love team pa rin ang gusto.”

“Give actors and actresses a chance to be paired with others, they need to grow.”

“’Pag magaling talagang mga artista, nagkakaroon ng chemistry.”

“Wala silang chemistry no!”

“Para silang sina Aga Muhlach at Janice de Belen.”

Well, nagtalo-talo, nag-away-away nga sila, at isa lang ang ibig sabihin niyan, sikat talaga si Donny, na may mga faney na gusto siyang ipareha sa iba, pero may iba rin na ayaw na ayaw ilayo si Donny kay Belle.

Bongga!