Maaaring makulong ang suspendidong alkalde ng Bamban, Tarlac na si Alice Guo dahil sa kaugnayan nito sa sinalakay na scam farm sa nasabing bayan.

Isiniwalat ng Presidential Anti-Organized Crime Commission (PAOCC) nitong Sabado na inihahanda na nila ang isasampang ‘serious’ at ‘non-bailable criminal charges’ laban kay Guo sa susunod na linggo.

Magtitipon muna ang inter-agency body upang desisyunan ang mga isasampang kaso laban sa suspendidong alkalde. Ang inter-agency body ay kinabibilangan ng PAOCC, Department of Justice, Office of the Solicitor General, Philippine National Police, at iba pa.

“Her name and her signature are in so many documents. Two nights ago we are able to get an official document with her signature,” saad ni PAOCC spokesperson Winston John Casio sa isang forum. “The liability of the current mayor is on paper.”

“Ang usapan namin kagabi we will focus on the most serious and non-bailable charges,” dugtong pa niya.

Maaari umano nilang isampa ang kaso sa Department of Justice (DOJ) sa Hunyo 21.

Si Guo ay nakaladkad sa im¬bestigasyon ng Senado sa operas¬yon ng Zun Yuan Technology Incorporated, na sinalakay ng mga awtoridad noong Marso dahil sa pagkakasangkot umano sa online scam, human trafficking at iba pang ilegal na aktibidad.

Ang Zun Yuan Technology Incorporated ay matatagpuan sa property ng Baofu Land Development Inc. na dating pinamumunuan ni Guo. Ipinatayo ang scam hub sa likod lamang ng Bamban Municipal Hall sa Tarlac.

Mariin nang itinanggi ni Guo na may kinalaman siya sa operasyon ng scam hub sa pagsasabing matagal na siyang nag-divest sa Baofu Land.

Sabi naman ni Casio nitong Sabado, matibay ang hawak nilang ebidensiya laban kay Mayor Guo.

“Masasabi lang po namin we have strong evidence that will support the criminal allegations against Mayor Alice Guo and a good number of people in the Bamban operations,” pagtiyak ni Casio.