Maki kinabog si Taylor Swift

Nakakatuwa na ang lakas-lakas ng OPM ngayon, ha!

Hindi nga lang ang mga P-pop idol groups na BINI at SB19 ang nagbabasag ng records at kinakabog ang mga international artist, pati na rin ang mga solo Filipino artist gaya ni Juan Karlos at ang latest ay ang Kapamilya Gen Z music artist na si Maki.

Isang buwan lang ang nakakaraan nang i-release niya ang kanyang bagong kanta na ‘Dilaw’.

Kaka-release pa nga lang ng kanyang kanta ay nag-debut agad sa Top 4 ng Billboard Hits of the World ng Billboard Philippines at Top 4 din sa Spotify Philippines chart with 3.726 million streams.

After ng ilang weeks since debut ay naagaw ng kantang ‘Dilaw’ ang number one spot sa Spotify Philippines chart mula sa kantang ‘Salamin, Salamin’ ng BINI.

Pumasok din ang kanta niya sa global chart ng Spotify, ang ikatlong Filipino song na pumasok sa nasabing international chart.

Pero ang latest achievement ng kantang ‘Dilaw’ ay nang talunin nito ang kanta ni Taylor Swift, na kasama si Post Malone, ang ‘Fortnight’, bilang biggest single-day streaming peak sa Spotify Philippines.

Pati ang music video nito ay trending at number one sa YouTube Philippines na mayroon na ring 4.4 million views at ginagamit din ito bilang template sa mga TikTok videos at reels.

Naku sana nga ay ma-penetrate na talaga natin ang global stage gaya nang nangyari sa mga K-pop idols.

Bonggels!