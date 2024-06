Mag-ermat, SMBA employee inararo ng trak

Tatlong babae na kinabibilangan ng mag-ina at isang sakay sa motorsiklo ang nasawi matapos araruhin ng isang trailer truck ang apat na bahay at isang motorsiklo sa Dinalupihan, Bataan, Sabado ng umaga.

Ayon sa report ng Dinalupihan police, nangyari ang malagim na aksidente sa Gapan-Olongapo Road sakop ng Barangay Bangkal, dakong alas-5:30 ng umaga.

Sa inisyal na imbestigasyon ng Dinalupihan Police, nawalan umano ng preno ang trailer truck sa kurbadang bahagi ng highway at tumalon ito sa maliit na eskinita sa gilid ng highway patungo sa mga kabahayan.

Ayon sa ulat, galing ng Metro Manila ang truck patungong Zambales nang magloko ang preno nito sa zigzag road. Sinubukan umanong kalsuhan ng pahinante nito ang gulong subalit kumalas ito at dumiretso sa loob ng bahay kung saan natutulog ang mag-inang biktima na napag-alamang nasa 50 at 28-anyos, na kapwa idineklara ng mga emergency responder na dead on the spot.

Nabatid din na bago nito binangga ang bahay ay kinaladkad pa nito ang isang single motorcycle kung saan nakasakay ang isang empleyada ng SBMA na papauwi na sana sa kanilang bahay sa Rizal, na naging sanhi rin ng agaran nitong pagkamatay.

Tumakas naman ang 23-anyos na driver ng truck at iniwan ang kanyang pahinante na siyang dinala na mga awtoridad sa Dinalupihan PNP station.

Mga kasong multiple homicide at multiple damage to properties ang hinaharap ng tumakas na driver. (Ronilo Dagos/VP)