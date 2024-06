Luka Doncic, Mavericks ‘kinatay’ Celtics, 122-84

AYAW pang magbakasyon ni Luka Doncic.

Walang triple-double, nag-focus sa opensa si Doncic at umiskor ng 29 para akayin ang Dallas Mavericks sa dambuhalang 122-84 win laban sa Boston Celtics sa Game 4 ng NBA Finals Biyernes ng gabi (Sabado sa Pilipinas).

Mula sa American Airlines Arena sa Dallas, balik ng TD Garden sa Boston ang Game 5 sa Martes (araw sa Manila). Susubukan ng Mavs na tapyasin pa ang 3-1 series deficit.

Wala pang team sa NBA na nakabalik mula 0-3 para ipanalo ang isang series.

Ang 38-point final margin ang third-biggest sa isang NBA Finals game – sa likod ng 96-54 win ng Bulls sa Jazz noong 1998, at 131-92 victory ng Celtics laban sa Lakers noong 2008.

“It’s real simple. We don’t have to complicate this. This isn’t surgery,” bulalas ni Dallas coach Jason Kidd. “Our group was ready to go. They were ready to celebrate and we made a stand.”

May sahog na tig-5 rebounds at assists si Doncic, gumana rin ang kanyang support cast.

Umayuda ng 21 points, 6 assists si Kyrie Irving, may 15 markers si reserve Tim Hardaway, Jr. – lahat sa fourth quarter.

Namiyesta ng 11 points, 12 rebounds si Dereck Lively II off the bench.

Hindi na bumalik pagkatapos ng three quarters ang starters ng Dallas. Lumamang sila ng 13 pagkatapos ng one quarter, 26 sa half at hanggang 38 sa third.

Tanging ang 15 points ni Jayson Tatum ang pumalag sa Boston, bigo pang itaas ang record 18th banner. May 14 si Sam Hauser at tig-10 sina Jaylen Brown at Jrue Holiday. (Vladi Eduarte)