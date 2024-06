Nanawagan si Mayor Jeannie Sandoval sa mga Malabueño na sundin ang mga safety protocols at makipag-ugnayan sa lokal na pamahalaan kasabay ng paglunsad ng emergency response initiatives matapos masira o hindi gumana ang navigational gate sa Malabon-Navotas River na tumutulong sa pagpigil sa pagbaha sa lungsod noong Miyerkules.

“Bagamat hindi inaasahan ang nangyari sa Malabon-Navotas River navigational gate, nakahanda naman ang ating mga departamento sa pamahalaang lungsod ng Malabon na gumawa ng mga hakbang upang matiyak ang kaligtasan at kapakanan ng ating mga mahal na Malabueño. Nananawagan din ako sa ating mga kababayan na makipagtulungan, ipagpatuloy ang pakikipagtulungan sa mga opisyal ng pamahalaang lungsod upang mapadali ang mga operasyon tulad ng paglikas kung kinakailangan,” sabi ni Mayor Jeannie.

“Manatili tayong kalmado at kalmado ngayong may banta ng pagbaha at siguraduhing nakahanda ang ating mga emergency kits. Maging updated sa mga balitang pangkaligtasan at manalangin sa Panginoon na ilayo tayo sa sakuna at kalamidad. Ang pamahalaang lungsod ay handang tumulong para sa aming mga mahal na Malabueño,” dagdag niya.

Ayon sa City Engineering Office – Flood Control Division, ang isyu sa navigational gate na nagsisilbi sa dalawang lungsod ay maaaring magdulot ng pagbaha (na maaaring maapektuhan ng high tide) sa ilang lugar sa Barangay Dampalit, Hulong Duhat, at C. Arellano Road.

Idinagdag nito na inaayos na ng mga tauhan ng Metropolitan Manila Development Authority (MMDA) ang gate na umano’y nag-malfunction dahil sa mechanical issues ayon sa pribadong contractor na namamahala rito. Patuloy ang assessment na isinasagawa ng mga awtoridad sa nasirang gate.

Upang matiyak na walang Malabueño na masasaktan kapag naapektuhan ng baha ang mga kalsada sa lungsod, ang lokal na pamahalaan ay nagkoordina at patuloy na binabantayan ang isinasagawang pagsasaayos ng MMDA. Tiniyak din nito na operational ang lahat ng pumping stations nito at sarado ang mga floodgate sa lungsod.

Naghanda din ang pamahalaang lungsod ng mga sandbag para sa isang posibleng aktibidad sa pagtatayo ng pader sa ilog.

Sa ilalim ng termino ni Mayor Jeannie, binuksan ng lokal na pamahalaan and moderno ang 4 na modernong pumping station sa Barangay Hulong Duhat, Concepcion, at Maysilo.

Mayroon ding dalawang iba pang mga pumping station na kasalukuyang ginagawang moderno, habang ang lima pa ay binalak na itayo sa 2025.

Ibinahagi ng Malabon Disaster Risk Reduction and Management Office (MDRRMO) na mahigpit nilang binabantayan ang lahat ng barangay mula sa command and communication center nito 24/7 sa pamamagitan ng mga CCTV camera na naka-install sa iba’-ibang upang agad silang makaresponde sa mga emergency at matulungan ang mga Malabueño na nangangailangan sa panahon ng masamang panahon.

Ang mga rescue equipment kabilang ang mga bangka at trak ay inihanda rin para sa pag-deploy, at ang mga early warning sirens, mga sensor ng baha, at panukat ng ulan sa Tullahan River ay gumagana din.

Idinagdag nito na magsasagawa ito ng information dissemination sa mga residente upang mabigyan sila ng kaalaman na kailangan nila sa panahon ng kalamidad at ipatutupad ang preemptive evacuation measures kung kinakailangan.

Nakahanda rin ang City Social Welfare and Development na magsilbi at magbigay ng mga pangangailangan at pagkain sa mga Malabueño na maaaring maapektuhan ng pagbaha na pansamantalang sisilong sa mga evacuation center tulad ng mga barangay hall, multi-purpose hall, covered court, parke, at mga paaralan.

Bilang bahagi ng mga hakbang sa pagbawas sa baha, ang City Environment and Natural Resources Office ay nagsasagawa rin ng declogging at clearing operations sa mga daluyan ng tubig at drainage system.

Nauna nang nagsagawa ng flood drill si Mayor Jeannie Sandoval at MDRRMO sa Barangay Dampalit upang turuan ang mga residente tungkol sa disaster response at evacuation plans.

“Paalalahanan natin ang mga Malabueño na ang ating kaligtasan at ng ating mga mahal sa buhay ang prayoridad pa rin, kaya ngayong may banta ng pagbaha sa ibang lugar, isaisip natin ang pakikipag-ugnayan sa ating pamahalaang lungsod upang matiyak na tayo ay ligtas man o walang kalamidad ,” pahanap ni City Administrator Dr. Alexander Rosete.

Maaaring makipag-ugnayan ang mga residente sa MDRRMO sa pamamagitan ng mga emergency na numero nito (8921-6009/ 8921-6029 / 09423729891 / 09190625588) o sa pamamagitan ng TXTMJS (09176898657).