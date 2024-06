Pinag-iingat ng pamunuan ng Iwahig Prison and Penal Farm ang publiko dahil sa pagtakas ng isa nilang Person Deprived of Liberty o PDL kamakalawa, June 14.

Ang tumakas na PDL ay may kasong murder at may sentensiya ng reclusion perpetua o habang buhay na pagkakakulong. Kinilala itong si Jaime Calicdan alias Lito.

Ayon sa tagapagsalita ng Iwahig Prison and Penal Farm Correction Officer I Eden Flores Larawan, sinumang makakita o makaalam sa kinaroroonan ngayon ng nasabing pugante ay itawag agad sa kanila o kaya sa mga pulis para sa agaran nitong paghuli.

Naidetine sa Iwahig Prison and Penal Farm ang nasabing killer noong February 2006 at nahatulan noong taong 2005 mula sa Bgy. Manat Binmaley, Pangasinan.

Hindi na naidetalye pa ng pulisya kung paano ito nakatakas. (Romy luzares)