Ibang level na! KD sinusundo si Alexa

Bibilib ka sa sobrang closeness ng magka-love team na KD Estrada, Alexa Ilacad, ha!

Ibang level na nga ang closeness ng dalawa kaya marami talaga ang nagdududang sila na.

Pero wala pa naman silang ina-announce kung ano na nga ba ang status nilang dalawa. Ang palagi lang nasasabi ay nanliligaw nga si KD kay Alexa.

Anyway, sobrang successful nga ang ‘Add to Heart’ concert nila na ginanap sa Music Museum noong May 31 kaya nang ipainterbyu sila ng Star Magic ay tinanong ko sila kung when na nga ba ang repeat nun?

Sey naman ng KDLex, huwag daw agad-agad.

Na ang gusto nga nila ay mas mapaghandaan ang next concert nila at bigger venue na nga para mas maraming makapanood.

Samantala, natanong ko rin sila tungkol sa sobrang support nila sa isa’t isa.

Sa premiere night nga kasi ng ‘Fruitcake’ movie ni KD ay um-attend, nag-walk sa red carpet si Alexa.

At heto nga, inamin ni KD na siya pala ang sumundo kay Alexa at sabay silang nagpunta sa event na iyon.

Hindi nga lang sila sabay na rumampa sa red carpet dahil kasama ni KD ang cast ng pelikula sa pagrampa.

Pero sabi nga ni KD, sobrang na-appreciate niya ang pagsama sa kanya ni Alexa sa premiere night ng kanyang pelikula.

Ang sarap lang na suportado nina KD, Alexa ang isa’t isa.

At siyempre, ang sarap na sinusundo ni KD si Alexa. Aba, siya nga ang driver ng dalaga. At sabi nga, basta driver, sweet lover.

‘Yun na! (Jun Lalin)