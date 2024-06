Dave Ildefonso didribol sa Strong Group Athletics

PATULOY ang pagpapalakas ng Strong Group-Pilipinas para sa darating na 43rd William Jones Cup matapos kunin ang serbisyo ni dating collegiate champion at Gilas Pilipinas guard Sean Dave Ildefonso para sa bakbakan sa Hulyo 12 hanggang 21 sa Taipei, Taiwan.

Makakatulong ang dating Ateneo Blue Eagle sa University Athletic Association of the Philippines (UAAP) at Suwon KT Sonicboom sa Korean Basketball League (KBL) para patatagin ang puwersang kinabibilangan ng mga kilalang manlalaro na sina Kiefer Ravena, Angelo Kouame, Rhenz Abando, Jordan Heading at RJ Abarrientos.

Matatag rin ang grupo sa pagkuha kina DJ Fenner, Chris McCollough, Caelan Tiongson at Tajuan Agee, kasama rin ang mga collegiate player na sina Jonathan Manalili ng Letran Knights, at sina Allen Liwag at Tony Ynot ng College of Saint Benilde Blazers.

Madadala ni Ildefonso, anak ni dating PBA MVP legend at Converge assistant coach Danny Ildefonso at utol ni pro-player Sean Ildefonso sa 44 na larong ginawa sa Sonicboom, kung saan matamlay ang averages nito sa 4.43 puntos kada laro. (Gerard Arce)