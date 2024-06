Daniel Quizon tumapos ng 9th sa 2024 World Junior Chessfest

KINAPOS si Pinoy Grandmaster-elect at International Master (IM) Daniel Maravilla Quizon matapos lumanding sa ninth place sa katatapos na FIDE World Junior Chess Championships 2024 na ginanap sa Radisson Gift City sa Gandhinagar, Gujarat, India.

Pero nakaungos nang bahagya ang ELO rating ni 20-year-old Quizon upang mapalapit sa inaasam na 2500 barrier upang maging ganap na grandmaster.

Yumuko si Quizon kay Grandmaster Emin Ohanyan ng Armenia sa 11th at final round round kaya napako ang kanyang puntos sa 7.5 at nabigo sa kanyang kampanya na masungkit ang korona.

May tsansa sanang makuha ang outright GM title kung nagwagi si Daniel kay second placer Ohanyan na nagtapos sa 8.5 points.

Kaparehong puntos ni Ohanyan si IM Kazybek Nogerbek ng Kazakhstan subalit matapos ipatupad ang tiebreak ay hinirang na kampeon ang huli.

Mabibiyayaan ng awtomatikong grandmaster title ang magkakapeon sa nasabing tournament.

Si Quizon ay nagkaroon ng limang panalo, limang tabla at isang talo sa pagtatapos ng isang linggong torneo, nakakuha siya ng 9.0 puntos sa rating kaya may kabuuan na itong ELO 2457 rating kung saan ang world junior stint niya ay sinuportahan ng Kamatyas Chess Club na pinamumunuan ni NM David Almirol at IM Roderick Riataza Nava.

Nasa 43 ELO points na lang ang kailangan ni Quizon para maging sunod na GM ng Pilipinas. (Elech Dawa)