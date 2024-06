Daniel ni-like post ng niece ni Kathryn

Nataranta ang solid KathNiel fans sa online world nang mapansin nilang ni-like ni Daniel Padilla ang photo ng panganay na pamangkin ni Kathryn Bernardo sa Instagram.

Agad ngang nag-trending sa social media ang pag-like ni Daniel sa IG post ni Lhexine Bernardo Alcantara.

Super close si Deej kay Lhexine dahil bukod sa niece ito ni Kathryn na naging girlfriend niya for more than 11 years, inaanak din ng aktor ang dalagita. Madalas silang magkita at maglaro together with Kathryn noong karelasyon pa niya ang Kapamilya actress.

Komento nga ng netizens, miss na miss na raw ni DJP ang anak-anakan niya.

Nagkaroon tuloy ng pagkakataon ang ibang netizen na mang-intriga.

May mga fan na nag-delulu pa na sana raw ay magkabalikan na ang KathNiel.

Marami ang sumang-ayon, pero mukhang mas marami ang sumasalungat sa wish ng ilang fans tungkol sa pagbabalikan nina Kath at Deej. Kaloka ha.

Saksi nga pala ako kung gaano ka-love ng aktor ang dalagitang inaanak kaya kaisa ako ng mga nagwi-wish na sana ay muling magkita ang dalawa at mag-bonding.