Hinamon ni Senadora Nancy Binay sina Senate President Francis ‘Chiz’ Escudero at Senador Alan Peter Cayetano na magharap-harap sila upang isa-isa niyang maipaliwanag ang kinukuwestiyon na pagtatayo ng bagong Senate building sa Taguig City.

“Siguro maganda rin na ‘pag nag-meeting kami doon na gawin sa new Senate building dahil ang nakakalungkot ang dami na nilang comment doon sa building pero ni isang beses hindi pa sila nakakatapak doon sa building na ilang beses, kung ano ano ‘yung mga pinagsasabi nila,” patutsada ni Binay sa isang programa ng One PH.

Nang tanungin kung may bahid politika ang pagrebyu sa ginastos ng Senado sa pagpapagawa ng bagong gusali, sinabi ng senadora na “ang sakin ayokong isipin na may ganung bahid politika itong isyu ng Senate building kaya paulit-ulit na panawagan ko mag-usap kami, upuan namin. ang akin nga in the interest of transparency ‘di ba invite natin ‘yung media.”

Matatandaan ipinatigil ni Escudero ang kons¬truksiyon ng bagong gusali dahil umabot na raw sa P23 bilyon ang P8.9 bilyong orihinal na budget sa proyekto. Ang desisyon ni Escudero ay bunsod na isinumiteng report ni Cayetano, bagong chairman ng Committee on Accounts.

Minsan nakabangga ni Cayetano ang ama ni Sen. Nancy Binay na si dating Vice President Jejomar Binay nang imbestigahan sa Senado ang mga kuwestiyonableng proyekto sa Makati City.

“Ilang taon na rin kami magkasama ni Sen Alan and kung ako nga nakamove on ako samantalang kami nga ‘yung sinugatan at sinaktan so ‘di ko maintindihan kung bakit parang kailangan niyang haluan ng politika itong new Senate building,” dagdag pa nito.

Samantala, sa hiwalay na programa ng DWIZ nitong Sabado, sinupalpal din ni Binay ang pahayag ni Escudero na walang parking space sa bagong gusali ng Senado.

“Unang bungad ni SP walang parking ang building pero nakita natin may 3 levels ng parking, ‘di rin 300 mahigit 1,000 ang parking slot sa building na ‘yun. ‘Di ko alam san galing datos nila,” diin ni Binay.

Nanindigan si Binay na walang ‘iregularidad’ sa ginawang pagtatayo ng gusali na kung saan siya ang dating namamahala bilang chairperson ng account committee. (Eralyn Prado)