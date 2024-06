Beltuna markado sa Hopeful Race

KIKILATISIN ang galing ni Beltuna ngayong Linggo pagsalang nito sa 2024 Philracom “Hopeful Stakes Race” na ilalarga sa Metro Turf sa Tanauan City, Batangas.

Sasakyan ni class A rider O’Neal Cortez, makakatagisan ng bilis ni Beltuna ang siyam na mahuhusay na kabayo sa karerang nakalaan ang P1M guaranteed prize.

Ikakalat ang nasabing premyo sa unang anim na kabayong tatawid sa meta, ang ibang kasali sa distansiyang 1,800 metro ay sina Boss Uno, Gameir Winner, Feet Bell, Amor My Love, Follow Da Ruler, Wolfthreefivenine, Boss Lady, Still Somehow at Malibu Princess.

Hahamigin ng owner ng mananalong kabayo ang P600,000, mapupunta sa pangalawa ang P200,000 habang P100,000, P50,000, P30,000 at P20,000 ang third hanggang sixth placer, ayon sa pagkakahilera.

Posibleng magbigay ng magandang laban ang kalahok na si Wolfthreefivenine na gagabayan ni former Philippine Sportswriters Association (PSA) – Jockey of the Year awardee Patty Ramos Dilema.

Mag-uuwi rin ang breeder ng mananalong kabayo ng P50,000 habang P30,000 at P20,000 ang second at third.

Samantala, pakakawalan din ngayong araw ng Linggo ang seond leg ng 2024 Triple Crown Stakes Race at ang 3-Year-Old Locally Bred Stakes Race kaya tiyak na magsasaya nang todo ang mga karerista sa kanilang paglilibang. (Elech Dawa)