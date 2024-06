Bella Belen, Alyssa Solomon dehins nagpalista sa PVL Draft

HINDI mababasa ang pangalan nina Michaela Belen at Alyssa Solomon sa listahan ng kabuuang 47 aspirante kung saan dalawang manlalaro na nakabase sa labas ng bansa ang ikinukunsiderang ‘sleeper’ sa pinakaunang grupo ng lalahok sa isasagawang makasaysayang Rookie Draft ng Premier Volleyball League (PVL).

Nagdesisyon sina Belen at Solomon na manatili sa kasalukuyang UAAP champion National University kung saan nakatakda din itong sumabak para sa pambansang koponan na Alas Pilipinas Women na nakatakdang maglaro sa FIVB Challenger Cup na gaganapin sa Ninoy Aquino Stadium.

Ito ay matapos na ihayag ng PVL ang kabuuang 47 mula sa 50 manlalaro na nakapasa sa unang rookie draft na gaganapin sa Hulyo 8 matapos ang malalim na deliberasyon at screening.

Kabilang sa nakapasa sa draft ang mga sorpresang mga Filipino na nakabase sa labas ng bansa na sina Aleiah Torres na mula sa Brock University at si Nathalie Ramacula na galing sa Red River College Polytechnic.

Nangunguna naman sa grupo ang middle blocker ng De La Salle University na si Thea Gagate, setter Julia Coronel, outside hitter Maicah Larroza, at middle blocker Leila Cruz.

Makakaagaw nito ang mula sa UAAP women’s volleyball runner-up na University of Santo Tomas (UST) na opposite spiker na si Pierre Abellana na nagparehistro sa makasaysayang draft na magmamarka bilang isang makabuluhang milestone para sa PVL.

Pito ang magmumula sa Adamson University na pumasok sa draft na sina outside hitters Lucille Almonte at Ishie Lalongisip; opposite spiker AA Adolfo; setter Nikka Yandoc at Angge Alcantara; libero Karen Verdeflor at middle blocker na si Sharya Ancheta.

Sasabak din mula sa University of the Philippines (UP) ang mga graduating senior na sina Abi Goc (outside hitter), Jewel Encarnacion (outside hitter) at Stephanie Bustrillo (opposite spiker) na mag-aagawan para sa mga puwesto, kasama ang University of the East (UE) Dara Nieva (opposite spiker ) at libero Jenina Zeta pati si Dea Villamor at Ateneo libero Roma Mae Doromal.

Ang mga manlalaro mula sa buong bansa na inilagay din ang kanilang pangalan sa draft ay sina Letranite Daisy Melendres at Bay Anne de Leon; Arellano bet Dodee Batindaan, Robbie Mae Matawaran, Lorraine Pecana, Donnalyn Paralejas at Charmina Dino; Catherine Almazan ng EAC; Camille Belaro ng Lyceum; San Beda player Maxinne Tayag at Lalaine Arizapa; Jewelle Bermillo ng San Sebastian at sina Razel Aldea at Sandra Dayao ng Perpetual Help ang bumubuo sa mga NCAA alumna. (Lito Oredo)