Bata binaboy ng pekeng abogado

Nalambat ng pinagsanib na puwersa ng intelligence operatives ng Antipolo at Rodriguez, Rizal gayundin ng Mobile Force Battalion ng Calabarzon ang isang lalaki na nagpanggap na abogado.

Sa ikinasang entrapment operation base na rin sa bisa ng inisyung warrant of arrest laban suspek ay nasukol ito habang sakay ng motorsiklo sa NHA Avenue, Brgy. San Isidro Antipolo, Rizal ala-1:30 ng hapon, June 14.

Ayon sa report ng Antipolo Police, may kasong 3 counts of act of lascivousness o paglabag sa Republic Act 7610 ang kinaharap ng suspek na si alyas Attorney Mar laban sa biktima nitong 8 taong gulang na babae.

Nagsimula umano ang pangmomolestya sa bata makaraang makilala ito ng ina ng biktima nang humingi ng tulong sa isang radio program dahil may nangha-harass sa ina ng biktima.

Nabatid na inindorso silang lumapit sa isang law office ngunit sa halip abogado ang kanilang makaharap ay si alyas Atty Mar ang nagpanggap.

Nabisto na lamang ang modus na peke palang abogado si Atty Marng matapos itong maaresto kahapon.

Ayon pa kay PLtCol. Ryan Manongdo, hepe ng Antipolo Police, bukod sa pagiging impostor ay may nakatago pa palang kasong murder sa Rodriguez Rizal ang pekeng abogado na walang rekomendadong piyansa.

Pinag-aaralan pa ng Antipolo Police ang mga dagdag pang kaso sa suspek habang nakadetine sa lock up jail ng Antipolo. (Darcie de Galicia)