Bagacay kampeon sa Bicol Saro Cup

TAGUMPAY ang 1st Bicol Saro Cup na ginanap sa Brgy. Agnipa, Romblon sa tulong nina Cong. Brian Yamsuan at Barangay Chairman Andres ‘Kap Jo’ Mangaring, Jr., sa isang linggong tournament, nagharap sa finals ang Bagacay at Agnipa nitong Biyernes sa Tito & Alejandra Mortos multi-purpose hall.

Pinangunahan ang Bagacay ni dating San Beda center Donald Tankoua at isa pang import na si Dylan Garcia, habang ang Agnipa naman ay ibinida sina former MPBL star Jerome Garcia at dating Emilio Aguinaldo College varsity player Hamadou Laminou.

Sa dulo, ang Bagacay ang nagwagi ng kampeonato sa pagpapayuko sa Team Agnipa, 88-70, second runner-up ang Ilauran, habang third runner-up ang Palje. Sumali rin sa naturang tournament ang koponan ng Auckland.

Tumanggap ang champion team ng trophy at P250,000, may P170,000 ang first runner-up; P120,000 sa second runner-up at P60,000 sa third runner-up. (Mark Patriarca)