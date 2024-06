Andi aminadong maraming pagkukulang kay Jaclyn Jose

Si Andi Eigenmann ang pinaka-huling na-feature sa ‘My Mother, My Story’ interview series ni Boy Abunda at ini-introduce pa lang siya ay naiiyak na kami.

Naging malapit kasi kami sa kanyang namayapang ina na si Jaclyn Jose (Jane Guck in real life) at naging privy kami sa ilan sa mga galit-bati moments nila through the years.

Pero habang pinapanood namin si Andi, who sounded so secured and matured, and who looked so happy and contented as an island girl in Siargao, mas lalo naming hinangaan si Jaclyn. Maski naman si Andi credits her life now and who she is now sa kanyang ina.

“She gave me a blank space to work on,” ani Andi sa naging pagpapalaki ni Jaclyn sa kanya. Never daw siyang diniktahan at sinuportahan lang umano ang mga naging desisyon nila ng kapatid niyang si Gwen kahit nagdurugo ang puso nito.

And kudos to Andi for being brave enough to admit na marami siyang naging pagkukulang sa ina. Sana raw ay sinakyan nalang niya ang ibang kagustuhan nito.

“I should have shown her love the way she wanted to be loved,” aniya. But in the end, magkaibang tao sila at magkaiba ng diskarte.

“But everything we did, even ang mga away namin, it’s always coming from a place of love.”

Kabilang din sa pinanghihinayangan ni Andi ang hindi niya pagpilit ditong bisitahin sila sa Siargao even prior to her planned 2024 wedding with Philmar Alipayo. Feeling daw niya ay mae-enjoy nito ang Siargao at baka sakaling nakumbinsi niya ang ina na sarili naman nito ang atupagin.

Dapat sana ay sa taong ito na nga magpapakasal sina Andi at Philmar. Pero magiging sukob [sa pagpanaw ni Jaclyn] kaya ipagpapaliban muna daw nila. Pero according to Andi, Jaclyn was the main reason kung bakit sila magpapakasal.

“Kung ako lang, okay na kami. Kasi for me, asawa ko naman na talaga siya [Philmar]. But feeling ko magiging masaya si nanay kung magpapakasal kami.”

***

Director ikinalungkot ang mataas na presyo ng FILSCAP

Isang direktor ang nalungkot nang hindi siya payagan ng kanyang producer na gumamit ng isang kanta para sa isang eksena ng ginagawa niyang project.

Umaaray raw kasi ang producer sa masyadong mataas na singil ng FILSCAP o ng Filipino Society of Composers, Authors and Publishers, Inc. Nasa P1M daw kasi ang iprinesyo sa kanila.

Ayon sa isang napagtanungan namin, may umbrella amount naman para sa paggamit ng kanta ng mga TV networks at film producers. Pero may mga composers na sadyang mas mataas talaga ang presyo—ranging from 200K to milyones.

Ang FILSCAP ay isang performing rights organization which administers and manages so-called economic rights for some composers. Misyon nila na makapag-provide ng ‘consistent income stream for its members through, creative licensing, collection, distribution of performance, mechanical reproduction, and, synchronization royalties’.

Gets naman ng direktor na prinopoteksyunan lang ng FILSCAP ang kanilang mga miyembro at para nga patuloy pa ring kumita ang mga ito. Sa ganang kanya lang, sana raw ay makisama rin sila sa estado ng local film and TV industry na kapwa struggling. Totoo rin namang nag-iba na talaga ang landscape ng visual entertainment.

Sana raw ay i-adjust nang konti ang fee lalo na kung hindi naman gagawing theme song.

May type na type kasi siyang kanta para sa isang eksenang ididirek niya pero nang ipatanong niya sa producer kung magkano ang babayaran sa FILSCAP ay agad na lang binaril ang plano niya. Nalungskot siya dahil bagay na bagay raw sana ang kanta sa na-envision niyang scene execution.

“Kung kami nga, pinaglalaban namin na babaan ng mga sinehan ang presyo ng tickets… sana sila rin.

“Kasi kung babaan nila, baka marami sa amin ang gumamit ulit ng mga OPM songs sa mga eksena namin o kaya bilang theme song,” sabi ng direktor.

Puwede rin naman daw ibalik sa dati ‘pag nakita nang nakabuwelo na ulit ang movie and TV industry. In his perspective parang tulungan system lang naman ang hiling niya.