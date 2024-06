Hindi siya ang tunay na ama pero maaaring ginagampanan niya ang isa o dalawang katangian ng isang tunay na ama.

Maaaring sumuporta sa iyo sa anumang paraan. Maaaring nalalapitan sa tuwingnangangailangan. Nahihingian ng payo o nagbibigay ng paraan para maging maayos ang iyong buhay.

Kadalasan nakakaramdam na may ama-amahan ang isang tao na hindi nagkaraoon ng pagkakataon na magkaroon ng isang ama habang lumalaki. Hindi naranasan ang relasyon ng isang ama at anak batay sa tradisyonal na gampanin ng bawat isa.

Bunso ako sa lahat ng magkakapatid sa tatlong naging asawa ng ama ko. Lilinawin ko lang, dalawang beses nabiyudo ang ama kong pulis kaya legal na legal ang kaniyang tatlong beses na pagpapakasal. Pero dahil may edad at sakitin na nang mapangasawa ng ama ko ang aking ina kaya maagang nawala ang ama ko.

Nakaratay na lamang siya noong nasa hayskul ako at nang magsimulang magkolehiyo. Kaya ang pinakamalilinaw na alaala ko sa aking ama ay pawang noong nasa dulong yugto na siya ng kaniyang buhay. Noong mahina na at maysakit. Noong hindi na makalakad at tinakasan na ng alaala. Lalo noong hindi na niya ako kakilala dahil sa dementia.

Marami akong nakikitang relasyon ng ama sa anak na hindi ko dinanas. Amang nakikipagbiruan sa anak. O ang amang nagsasabit ng medalya kapag may natamong pagkilala sa paaralan. May mag-ama na sabay umaawit o sabay na umiinom ng alak. May mag-ama na sabay nanonood ng konsiyerto o pareho ng hilig sa musika. May kakilala akong mag-ama na naghihiraman ng sapatos, o magkakampi sa basketbol. Wala akong ganoong alaala.

Kaya naman hindi nakapagtatakang lumaki akong madaling sumaya sa pagpaparamdam ng isang mistulang ama kahit hindi nila alam. Nang magsimula akong magsulat, maraming makata at manunulat ang nagpayo sa akin ng mga dapat gawin. Nakasama ko sila noon sa mga pagtatanghal at kumperensiya sa unibersidad at sa mga inuman matapos ang mga akademiko at pampanitikang gawain.

Pinapayuhan nila ako hinggil sa aking pagsulat at pamumuhay (dahil ang pagsulat sa akin, gaya ngayong tinatapos ko itong kolum, ay buhay at kabuhayan). Kinukumusta ako. Pinangangaralan. Tinutulungan upang magkaroon ng oportunidad.

Mayroon din akong naging ama-amahan pagdating sa iba ko pang trabaho. Hindi nila alam, kahit pa hindi nila amining itinuring nila akong anak-anakan, kinilala ko silang ama-amahan.

Sa mga pagkakataon at oportunidad na nagbukas, maraming ama-amahan ang umalalay sa akin. Tumulong, nagpaulan ng payo, nakinig sa mga problema ko.

May mga ama-amahang naging kakampi ko sa buhay. May ama-amahang naging kaibigan, kainuman, laging kasama sa karaniwang kuwentuhang may kinalaman sa pagiging ama.

Ngayong Araw ng mga Ama, nais kong batiin maging ang mga naging ama-amahan sa mga gaya kong maagang naulila sa magulang.

Bilang ama naman, pinipilit kong gumawa ng pagkakataon at karanasan para sa aking mga anak. Pilit kong ginagampanan ang aking tungkulin. Nagsusumikap parasa aking mga anak dahil naniniwala akong walang hanggan ang pagnanais nating maging mabuting ama. Walang kumpleto, laging may kulang, laging may puwang para kabuitihan.

***

Para sa inyong mungkahi at puna, maaari kayong magpadala ng mensahe sa akin sa jwedelosreyes@yahoo.com o sundan ninyo ang aking Facebook account dito: https://www.facebook.com/joselito.d.delosreyes