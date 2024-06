Alden nagmukhang tambay, talunan sa HK

Ramdam mong super chika na talaga sina Alden Richards, Joross Gamboa, Jeffrey Tam, kung ang asaran, biruan nila ang pagbabasehan.

Nasa Hong Kong na ngayon ang tatlo para sa shooting nila. At sa unang araw pa lang, na papunta pa lang si Alden sa Hong Kong, at kausap siya ni Joross via video call, humirit na sila ng asaran.

“Video call pa lang, bina-vlog na tayo,” sabi ni Joross kay Alden, patungkol kay Jeffrey.

“Ano ba, gagamitin mo na naman kami, tapos wala naman kaming royalty?” sey naman ni Alden kay Jeffrey.

“Hindi ngayon, puwede na akong mag-down!” sabi ni Jeffrey kina Alden at Joross, na nauwi nga sa tawanan.

At siyempre, aliw ang mga faney sa tatlo, dahil buo na naman daw ang JeJoDen.

Anyway, umani rin ng kantiyaw si Alden sa photo na pinost ni Joross na magkakasama sila. Eh kasi naman, naka-t shirt, shorts, tsinelas nga si Alden, na akala mo ay tambay nga sa kanto.

“Mukhang local na si Alden!” sabi ni Joross.

“Parang residente na siya sa Hong Kong.”

“Mukhang batang yagit si Alden.”

“Parang nalugi ang bar ni Ethan, kaya ganyan itsura.”

“Si Alden nagmukhang tambay sa Hong Kong. Hahahaha.”

“Anong nangyari kay Alden, bakit ganiyan siya?”

“Si Alden parang batang natalo sa holen.”

“Anong nangyari kay Alden? Nalugi ba?”

Well, pero kahit ano pa ang ipasuot kay Alden, lutang pa rin ang kaguwapuhan niya, ha!

Bongga! (Dondon Sermino)