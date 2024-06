Pumalo na sa 70,498,197 ang dinapuan ng dengue sa bansa habang nasa 197 na ang bilang ng mga nasawi hanggang nitong Hunyo 1, 2024.

Kasabay nito, muling nagpaalala ang Department of Health (DOH) ngayong may pagbabago na sa klima o tag-ulan na magtutulak sa pagtaas ng mga bilang ng kaso ng dengue kaya dapat nang hanapin at sirain ang mga tubig na pinamumugaran ng lamok, para makaiwas sa dengue.

“More water means more mosquito breeding grounds. Kill mosquitoes to keep Dengue down. Search and destroy stagnant water. Also, don’t let these pests bite you,” ayon kay Health Secretary Teodoro Herbosa.

Gayundin, mahigpit na binabantayan nila ang bilang ng mga bagong kaso ng dengue kada linggo dahil sa muli na namang tumataas ang mga kaso sa bansa. (Juliet de Loza-Cudia)