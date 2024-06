Nakaligtas na ang 21 marinong Pinoy ng MV Tutor na unang binomba ng mga rebeldeng Houthi sa Red Sea, ayon sa Department of Migrant Workers (DMW) nitong Sabado.

Sinabi ni DMW Secretary Hans Cacdac na ang mga marinong Pinoy ay ni-rescue ng mga pinagsamang international forces noong Hunyo 14, dakong alas-10:30 nang gabi.

“The ship was adrift in the southern Red Sea. Immobilized siya but stable. Inextract ‘yung 21 Filipino seafarers and they were boarded into a security ship,” wika ni Cacdac.

“Mayroong isang natitira. Siya ay nasa engine room noong panahon na nag-atake ang drones. We are still searching for him,” dugtong ng kalihim.

Sinamahan na ng DMW ang pamilya ng nawawalang Pinoy patungo sa manning agency upang tiyakin na makakatanggap ito ng kaukulang tulong at kompensasyon.

“We were assured that we will not stop in terms of locating our missing seafarer who is just within the ship,” ani Cacdac.

Noong Hunyo 12, pinaulanan ng drone at missile ng Houthi rebels ang MV Tutor habang ito ay naglalayag malapit sa Yemen.