HINDI nakalusot sa mga opisyal ng Bureau of Immigration (BI) sa Ninoy Aquino International Airport (NAIA) ang isang paalis na Koreanong pasahero na wanted sa kanyang bansa dahil sa pagdukot, pambubugbog, pagdetine at pangingikil ng pera sa isa niyang kababayan may dalawang buwan na ang nakalipas.

Ayon kay Immigration Commissioner Norman Tansingco, pasakay na ang South Korean na si Kim Yong­hyun, 28-anyos, sa NAIA terminal 3 ng Cebu Pacific flight papuntang Incheon nang arestuhin ito noong Hunyo 3.

Ito’y matapos lumabas ang pangalan nito sa listahan ng red notice ng Interpol na naka-link sa derogatory database system ng BI.

“Since he was departing to Korea, we subsequently allowed him to board his flight after informing our counterparts in Seoul about his impending arrival there. Thus, he was arrested upon his arrival at the Incheon airport where Seoul policemen were waiting for him,” sabi ng BI chief.

Ayon sa BI-Interpol, dinukot at ikinulong ni Kim ang kanyang biktima sa Cheonansi, South Korea noong Abril 7.

Nanghingi umano ito ng pera sa biktima, paulit-ulit na sinuntok sa mukha, sinunog ng sigarilyo ang katawan at binantaan pa itong sasaksakin ng gunting.

Pagkatapos ay ninakaw umano ni Kim ang mga gamit ng biktima, kabilang ang cellphone, bag at cash bago tumakas.

Dahil dito, nabasag ang eardrum, nagkaroon ng pasa sa mata at mga paso sa katawan ang biktima dahilan para magpagamot ito sa loob ng isang buwan.

Kinasuhan ito ng robbery at physical injuries sa district court sa Daejeon City, South Korea na naglabas ng warrant para arestuhin ito noong Mayo 22. (Mina Navarro)