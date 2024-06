Triple Crown 2nd leg bakbakang sakalam

SIYAM na mahuhusay na batang kabayo ang magpapabilisan sa 2024 Triple Crown Stakes Race second leg na ilalarga sa Metro Turf sa Tanauan City, Batangas bukas, Sabado, Hunyo 16.

Ang karera ay may distansiyang 1,800 metro kung saan nakalaan ang tumataginting na P2.5M guaranteed prize na ikakalat sa unang anim na kabayong tatawid sa meta.

Muling sasalang sa pista si first leg winner Ghost at maging ang pambato ni horse owner Elmer De Leon na si Bea Bell ay naghayag ng paglahok sa nasabing prestihiyosong karera para sa mga batang kabayo.

Segundo si Bea Bell sa first leg habang ang tersero noon na si Batang Manda na pag-aari ni Benjamin Abalos, Jr. ay nagsaad din ng pagsali.

Hahamigin ng owner ng mananalong kabayo ang P1.5M, ang ibang paparada sa pista ay sina Added Haha, Authentikation, High Dollar, King James, Morning After at Worshipful Master.

Ibubulsa ng may-ari ng pangalawang kabayong tatawid sa finish line ang P500,000, mapupunta sa third ang P250,000 habang ang fourth hanggang sixth ay susungkit ng P125,000, P75,000 at P50,000 ayon sa pagkakahilera.

Mag-uuwi rin ng P125,000 ang breeder ng mananalong kabayo habang P75,000 at P50,000 ang second at third. (Elech Dawa)