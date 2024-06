NAITALA ang ikatlong kaso ng pagkamatay sa viral infection na mpox sa South Africa ngayong linggo.

Ayon sa health ministry ng nasabing bansa, namatay ang pasyente wala pang 24 oras matapos itong ma-diagnose sa nasabing killer virus.

Na-admit ang 38-anyos na pa­syente sa isang ospital sa lalawigan ng KwaZulu-Natal (KZN) na may malalaking sugat, masakit ang ulo, pagod, may oral ulcers, pananakit ng kalamnan at pananakit ng lalamunan.

“The patient has unfortunately demised in KZN the same day his test results came back positive,” saan ng spokesperson for the national health department na si Foster Mohale.

Anim na kaso sa lalawigan ang nakumpirmang positibo sa mpox, dalawa rito ay namatay mula nang naitala ang unang kaso ng nasabing virus limang linggo na ang nakakaraan.

Kumakalat ito sa pamamagitan ng malapitang pakikipag-ugnayan. Karamihan sa mga kaso ay bana­yad pero maaari itong makamatay lalo kapag napabayaan. (Vince ­Pagaduan)