Solido ang suporta nina PBBM at Speaker Romualdez sa mga Bicolano

Magandang araw muli, mga kababayan kong Bicolano! Naging mapalad ang Bicol Region nang bisitahin tayo ni Pangulong Ferdinand R. Marcos, Jr. kamakailan upang mamahagi ng tulong sa mga magsasaka, mangingisda at mga proyektong magpapaunlad ng bawat komunidad.

Namigay ang ating Pangulo ng tig-P10,000 ayuda sa 5,000 benepisyaryo mula sa Albay, Sorsogon, Masbate, at Catanduanes sa ilalim ng Presidential Assistance to Farmers, Fisherfolks, and Families (PAFFF).

Sinaksihan din ng Pangulo ang turn-over ng 2 unit ng open source pumping sets; 1 unit ng cassava granulator; 10 sako ng hybrid seeds; 10 sako ng hybrid corn seeds; 10 sako ng urea fertilizer; 10 sako ng complete fertilizer; 10 sako ng muriate of potash fertilizer; 2 unit ng traktora mula Philippine Center for Postharvest Development and Mechanization (PhilMech); 3 unit ng 18-foot fiber fishing boats at 20 bottom sets ng gillnets mula sa Bureau of Fisheries and Aquatic Resources (BFAR); at 10 sako ng inbred certified seeds mula sa Philippine Rice Research Institute (PhilRice).

Napakahalaga po nito para sa ating mga magsasaka at mangingisda sa Bicol Region.

Nagbigay rin ang Office of the President (OP) ng financial assistance sa 40 benepisyaryo sa halagang P40,000, at P100 milyon naman ang pinagkaloob sa Provincial Governments ng Albay, Catanduanes, Masbate at Sorsogon.

Nagkaroon ako ng pagkakataong magtalumpati sa okasyon at aking binanggit ang napakalaking epekto ng mga legacy projects ng ating Pangulo.

Sa bawat sulok ng Bicol Region, ramdam ang pagbuhos ng biyaya mula sa administrasyon. Ang mga proyekto at programang ito’y nagpapataas ng kalidad ng buhay at nagbibigay din ng bagong pag-asa’t inspirasyon sa ating mga Bicolano.

Napakahalaga ng mga proyekto ng administrasyon dahil pinapalakas nito ang seguridad sa pagkain, pangkalusugan, at pabahay ng mahihirap na pamilya.

Atin ding kinilala ang kahalagahan ng pagtatayo ng Legacy Building sa Bicol Regional Hospital and Medical Center upang mapaganda ang serbisyong medikal sa rehiyon. Ang proyektong ito’y katuparan ng ating pangakong mapabuti ang kalusugan ng bawat Bicolano.

Pinuri ko rin ang legacy housing project ni Pangulong Marcos na naglalayong mabigyan ng ligtas at disenteng tahanan ang bawat mahihirap na pamilyang Pilipino.

Isinama ko na rin ang target ng administrasyon na pagandahin ang suplay ng kuryente sa rehiyon sa pamamagitan ng pag-upgrade sa mga power infrastructure gaya ng rehabilitasyon ng mga kable ng kuryente at pagtatayo ng mga bagong sub-station.

Kaya naman po todo ang aking pasasalamat kay Pangulong Bongbong Marcos. Ramdam na ramdam naming mga Bikolano ang pag-unlad dahil sa legacy projects ng kanyang administrasyon.

Nagpapasalamat din ako kay Speaker Martin Romualdez dahil sa solidong pagsuporta niya sa mga proyekto sa Bicol Region. Kasama ko po siya sa capsule laying at groundbreaking ceremony ng 20-palapag na Integrated Specialty Care and Wellness Center Hub ng BRHMC.

Kumpiyansa ang inyong lingkod na ang itatayong legacy building sa BRHMC ay magsisilbing landmark sa rehiyon. Ito rin ay magsisilbing comprehensive care center na mayroong department para sa heart, lung, at cancer treatment. Hindi na kailangang bumiyahe ng mga Bicolano sa Maynila para makakuha ng mataas na serbisyong medikal.

Bago ako magtapos sa pitak na ito, nais ko munang batiin ang mga Pilipino ng 125th Independence Day. Kahit wala na tayong kalabang bansa upang makamit ang kalayaan, tuloy naman ang ating laban para wakasan ang kagutuman at kahirapan sa bansa upang makamit ang magandang kinabukasan ng mga Pilipino.

Sa susunod na linggo, marami pa tayong ikukuwentong proyekto at programa ng inyong lingkod at ng Ako Bicol Party-list. Hanggang sa muli, mga kababayan kong Bicolano!