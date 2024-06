PINAG-IINGAT ng Department of Health (DOH) ang publiko laban sa kumakalat sa social media na makatutulong ang siling labuyo para magpaga­ling sa dengue

Ayon sa DOH, wala naman talagang gamot laban sa dengue kundi ang umiwas sa kagat ng lamok na may dala ng dengue virus.

Kasabay nito’y inirekomenda ng kagawaran ang pagsusuot ng damit na may mahabang manggas at pantalon, pagpahid ng mosquito repellant lotion at spray sa balat para makaiwas sa kagat ng lamok na siyang sanhi ng dengue.

Pinayuhan ng DOH ang sinuman na agad kumonsulta sa doktor kapag nakararanas ng mga sintomas ng dengue tulad ng lagnat, pananakit ng ulo, pagsakit ng kalamnan, pagsusuka at pagpapantal.

Hinimok din nito ang publiko na kumuha ng mga impormasyon sa mga lehitimong source tulad sa mga opisyal na social media site ng kagawaran. (Just Ignacio)