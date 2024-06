Hinirang ni Pangulong Ferdinand “Bongbong” Marcos Jr. ang retiradong pulis at hukom na si Jaime Santiago bilang bagong director ng National Bureau of Investigation (NBI).

Nanumpa si Santiago Biyernes ng umaga, Hunyo 14, sa kanyang bagong tungkulin kay Executive Secretary Lucas Bersamin sa Malacañang bilang kapalit ni NBI Director Medardo de Lemos.

Nagtapos si Santiago ng BS Criminology sa Philippine College of Criminology (PCCr), naging miyembro ng Manila Police District at nag-aral ng abogasya sa Manuel L. Quezon University noong 1993.

Nagsilbi si Santiago bilang assistant prosecutor ng Department of Justice, acting executive/presiding judge ng regional trial court sa Maynila at Tagaytay, at Metropolitan Trial Court judge ng Maynila.

Sumikat si Santiago dahil sa pagiging sharpshooter nito at tagapagligtas sa mga hostage taking. Naging commander siya ng Manila Police District-Special Weapons and Tactics.

Samantala, prayoridad umano ni Santiago bilang NBI chief na sugpuin ang mga cybercriminal at scammer.

“Pupukpok kami sa cybercrime andami na nating mga scam scam, `yan ang pupukpukin ko as much as possible,” ani Santiago.

“Siyempre I’m excited. You know ang pangarap ko maging pulis sinuwerte lang na naging abogado, naging piskal, naging judge, ngayon balik na naman sa pulis although NBI ibang larangan naman,” ayon pa kay Santiago.

Isinapelikula ang buhay ni Santiago noong 1996 at ginampanan ito ni Senador Ramon “Bong Revilla sa pelikulang “SPO4 Santiago: Sharpshooter”. (Aileen Taliping/Prince Golez/Juliet de Loza-Cudia)