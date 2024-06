Sharon Cuneta sasalang sa teleserye

Tuloy na tuloy na nga ang teleseryeng pagsasamahan nina Sharon Cuneta at Julia Montes.

Matatandaang sa presscon ng ‘Dear Heart’ concert nila ni Gabby Concepcion ay naikuwento ng Megastar na may gagawin siyang teleserye ngayong taon

“I’m set to do a teleserye next year for them [ABS-CBN] around May,” sey ni Sharon.

Dagdag niya pa, “I can’t announce pa with whom but you’ll be happy, she’s like my daughter.”

Kinumpirma naman ni former Senator Kiko Pangilinan ang pagbabalik sa teleserye ng kanyang asawa sa panayam sa kanya nina Deo Macalma and Sister L sa radio program ng DZRH na ‘Damdaming Bayan’ noong June 12, Wednesday.

Sa bandang huli ng nasabing interview ay tinanong ni Deo ang tanong ng isa sa mga listener na kung may balak bang tumakbo bilang mayor ng Pasay City si Sharon.

Sagot ni Kiko, “Ah parang mas masaya siya sa pag-aawit at pagkakanta at mayroon siyang bagong teleserye kasama si Julia Montes sa ABS-CBN. So abangan ninyo.”

Kahapon naman ay pinost ng manager ni Julia na si Mac Merla ang picture ng pinto ng isang dressing room.

Makikita sa naka-display sa pinto ang logo ng Dreamscape Entertainment at ang pangalan ni Julia.

Dinelete naman agad ni Mac ang nasabing photo at wala na ring naglabasang picture at details sa nasabing event pero tiyak na may kinalaman ito sa upcoming serye nina Sharon at Julia.

Bonggels! (Byx Almacen)