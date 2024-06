DIRETSO sa kulungan ang isang babaeng dalaw makaraang mabisto ang nakasiksik na shabu sa dala nitong pagkain para sa bibisitahin niyang preso sa Imus City, Cavite noong Huwebes nang hapon.

Kakasuhan ng paglabag sa Republic Act 9165 o Comprehensive Dangerous Drugs Acts of 2002 ang suspek na tinukoy na si alyas ‘Jemie’, nasa hustong gulang.

Sa ulat, bandang alas-5:40 nang hapon nang dumalaw si Jemie sa Imus City Police Station lock-up cell sa Barangay Malagasang 1G, Imus City, Cavite bitbit ang pagkain at ilang personal na gamit para sa isang Person Under Police Custody (PUPC) na hindi pinangalanan.

Nang inspeksiyunin ni Police Staff Master Sergeant Edmund Camino ang dala nitong pagkain, nakalkal ang nakahalong sachet dito na hinihinalang shabu ang laman.

Nasa mahigit isang gramo ito na may market value na P6,800.00. Hindi na pinakawalan ang suspek at tuluyan nang ikinulong. (Gene ­Adsuara)