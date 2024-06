Samantha Catantan manunusok sa Italy

NAGTUNGO na sa Italy ang Olympian fencer na si Samantha Catantan nitong Miyerkules ng gabi para sa dalawang linggong training camp sa Venice.

Si Catantan ay nasa ilalim ng pangangasiwa ng kanyang Penn State University fencing coach na si Matteo Zennaro, na siyang nag-ayos ng training camp.

Nagkaroon ng tatlong linggong aktibong pahinga dito sa bansa si Catantan kung saan gumugol siya ng oras kasama ang pamilya at mga kaibigan, dumalo sa ilang imbitasyon kasama ang mga sponsor at tagasuporta, at nag-ayos ng mga dokumento para sa kanyang kampanya sa Paris Olympics.

Pagkatapos ng kanyang training camp sa Italy, pupunta naman si Catantan sa Metz, France kung saan makakasama niya ang kanyang longtime Filipino mentor na si Rolando ‘Amat’ Canlas para ipagpatuloy ang kanyang mahigpit na paghahanda para sa Olympics.

Itinakda ang fencing competition sa Hulyo 28 – dalawang araw pagkatapos ng Opening Ceremony – kung saan 34 na fencer ang makikipagkumpitensiya sa women’s individual foil. (Lito Oredo)