Pasok ang Pilipinas sa listahan ng “worst countries for workers” ng Brussels-based International Trade Union Confederation (ITUC).

Nasa ika-walong puwesto ang bansa dahil sa mga kaso ng red-tagging at mga pagpatay sa mga manggagawa.

Batay sa 2024 Global Rights Index, binigyan lamang ng ITUC ang Pilipinas ng iskor na 5 o “No Guarantee of Rights”.

“While the legislation may spell out certain rights, workers have effectively no access to these rights and are therefore exposed to autocratic regimes and unfair labor practices,” ayon sa ITUC.

Kasama sa Top 10 ang Bangladesh, Belarus, Ecuador, Egypt, Eswatini, Guatemala, Myanmar, Tunisia, at Turkiye.

Pero hindi ito ang unang beses na kasama ang Pilipinas sa “worst countries for workers” ng ITUC. Dahil mula 2017 ay pasok na ang bansa sa listahan.

Nanawagan ang ITUC sa Department of Labor and Employment (DOLE) na aksyunan ito dahil kung hindi ay mananatili ang bansa bilang hindi magandang lugar para sa mga manggagawang Pilipino. (Natalia Antonio)