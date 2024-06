Ikinatuwa at ipinagmamalaki ng National Task Force to End Local Communist Armed Conflict (NTF-ELCAC) ang nagawang status ng Stable Internal Peace and Security Condition (SIPSC) sa mga bayan ng Hilongos, Isabel, at Merida sa Leyte, bilang makasaysayang tagumpay at paglaya sa kamay ng mga New People’s Army (NPA).

Sa opisyal nilang pagdedeklara, na dinaluhan ng provincial at local officials, kabilang ang mga Municipal Mayors, senior military at police officers, naipakita na ang pagsusulong ng kapayapaan tungo sa kaunlaran ang magbibigay sa bayan ng ibayong kaunlaran at pagbabago ng buhay ng lahat ng residente sa lugar.

“The declaration of SIPSC in Hilongos, Isabel, and Merida exemplifies the steadfast commitment of our local leaders and the resilience of our communities. This milestone not only marks the conclusion of a significant threat but also opens the door to unparalleled opportunities for development and growth,” paliwanag ni Undersecretary Ernesto Torres Jr., Executive Director ng NTF-ELCAC.

Sa pagkakaroon ng SIPSC status, ang mga bayang nabanggit, ayon kay Torres ay makakaakit pa lalo ng mga negosyo at mga ‘development projects’. At ang mga lokal na opisyal naman ay magagamit ang natamong kapayapaan sa lugar upang pag-ibayuhin pa ang kalakalan, makalikha ng mga trabaho at mga imprastraktura.

Binigyang pagpapahalaga rin ni Torres ang pakikilahok ng mga komunidad na makamit ang kapayapaan para tuluyan nang mamayani ito. “We must continue to nurture the spirit of unity and vigilance,” ani Torres at ang dedikasyon at kooperasyon aniya ng mga residente ng Hilongos, Isabel, at Merida ay malaking papel na kanilang ginampanan.