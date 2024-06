Nagkalat na sa buong bansa ang mga scam farm subalit pinakasentro ng operasyon ng mga ito sa Luzon, ayon sa Presidential Anti-Organized Crime Commission (PAOCC).

Sa Bagong Pilipinas public briefing nitong Biyernes, Hunyo 14, sinabi ni PAOCC spokesman Dr. Winston John Casio na batay sa nakuha nilang datos mula sa Philippine Amusement and Gaming Corporation (Pagcor), nasa 402 POGO ang kinansela na ang lisensiya kaya nagpalit ang mga ito ng operasyon at naging scam farms.

Sinabi ng opisyal na 58 scam farm ang aktibo ngayon at nagkalat sa iba’t ibang bahagi ng bansa subalit ang karamihan ay nasa NCR at mga kalapit na lalawigan.

“Nagkalat po sila, they are in Mindanao, Visayas and even in Palawan. But the great bulk of them are concentrated in Metro Manila, Central Luzon at Calabarzon,” ani Casio.

Umabot na aniya sa libo-libong computer, laptop, desktop at mga cellphone ang nasamsam ng PAOCC sa mga scam farm na inabandona ng mga Chinese kaya makabubuo sila ng magandang kaso laban sa mga sindikato.

“We’ve been finding a good number of them, as well as mga documents, so we will be able to build a good case against the owners and those who are dubbed the owners on paper of these particular scam farms,” dagdag ni Casio. (Aileen Taliping)