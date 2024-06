Lupang Hinirang Lamang

Nabalitaan na siguro ninyo: May bagong pakulo na naman ang Palasyo. Sa Memorandum Circular 52 na pinaiikot nila, ipinadaragdag sa mga gawain sa flag ceremony ang pagkanta ng Bagong Pilipinas hymn at pagbigkas ng Bagong Pilipinas pledge.

Kung nagtatrabaho ka sa gobyerno o nag-aaral sa pampublikong paaralan, inaatasan kang kantahin at bigkasin ang mga ito.

Hassle. Pero ang totoo, higit pa sa pagtayo ng karagdagang mga minuto sa ilalim ng init ng araw ang dala ng atas na ito.

Una, labag sa batas ‘yan. Nasa RA 8491– ang “Flag and Heraldic Code of the Philippines,” kung ano ang dapat gawin sa mga flag ceremony. May Lupang Hinirang, may Panunumpa sa Watawat. Walang kahit anong nakasaad doon na puwedeng magdagdag ang Tanggapan ng Pangulo ng kung ano pa ang maisip nilang idagdag.

Puwede nilang ipatupad ang batas. Pero hindi sila binigyan ng batas ng kapangyarihang magdagdag ng sariling inimbentong branding. Hindi sila binigyan ng kapangyarihang magpakalat ng sariling propaganda.

Tsk, tsk. Kakatapos pa man din ng Araw ng Kalayaan. Hindi yata nauunawaan ng mismong mga pinuno natin kung para saan ang pambansang awit at ang panunumpa.

Kailangan yata silang paalalahanan: Ibinurda sa dugo ang ating watawat. Naghuhumiyaw sa sakripisyo at kabayanihan ang ating pambansang awit. Nasa berso ng panunumpa ang responsibilidad nating kilalanin ang kasaysayang ito– ang patuloy na magpamalas ng araw-araw na kabayanihan sa isip, salita, at gawa, sa ngalan ng mga nauna sa atin, at sa ngalan ng mga darating pa.

Dumaan sa di-maisasawikang pasakit ang ating mga ninuno para sa karapatang mag-angat ng sariling bandila, umawit ng Lupang Hinirang, at magbigkas ng Panunumpa sa Watawat– panunumpa ng katapatan sa bansang Pilipinas at sa kapwa Pilipino. Hindi sa kung sinong administrasyon.

Hindi porke’t nasa poder ka, puwede ka nang magtakda kung kanino kami mamamanata. Hindi maididikta ng kahit sinong nasa kapangyarihan ang ating pagkabansa.

Ang sino mang magpipilit na baluktutin ang layunin ng flag ceremony ay tumatalikod sa sakripisyo ng ating mga bayani. At tayo mismo, kung magpapagamit tayo– parang niyurakan na rin natin ang alaala nila.