Kinalampag ni Senador Cynthia Villar ang Landbank at Development Bank of the Philippines (DBP) na dapat tulungan ang mga mahihirap o maliliit na magsasaka.

Sabi ni Villar, chairperson ng Senate committee agriculture and food, hindi kasi nauunawaan ng mga taga-Landbank at DBP ang mga mahihirap dahil mga bigtime sila.

Ayon kay Villar, bilang mga banko ng gobyerno, dapat unahin ng Landbank at DBP ang mga maliliit na magsasaka imbes na ang mga mayayaman dahil kayang-kaya naman ng mga ito na suportahan ang kanilang produksyon.

Una nang sinabi ng senador na kaya sa 5/6 ng Bumbay kumakapit ang mga maliliit na magsasaka dahil pinababayaan sila o hindi inaasikaso ng Landbank at DBP.

Sa 5/6 ay lalo umanong nababaon sa kahirapan ang mga small-time na magsasaka dahil sa napakalaking interes na umabot ng 20 porsiyento. (Reymund Tinaza)