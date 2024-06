Kim Chiu ‘di makapaniwang nominated sa Korea

Hindi makapaniwala ang aktres na si Kim Chiu na nominated siya sa 2024 Seoul International Drama Awards.

Sa post kasi ng AltStarMagic sa X (dating Twitter) ay shinare nito ang magandang balita na nominado nga ang Kapamilya actress sa nasabing sikat na award show sa South Korea.

Post ni AltStarMagic, “LOOK: ‘Multimedia Idol’, @prinsesachinita is nominated for the Asian Star Award category at the 19th Seoul International Drama Awards to be held this September 25!”

Dagdag pa nito, “Aside from Kim, #Linlang is also an entry to become an official nominee to the prestigious award giving body!”

Hindi nga makapaniwala ang ka-love team ni Paulo na magkakaroon siya ng first international nomination.

Sey niya sa kanyang post sa X, “Hala! Totoo ba to?! Hala! Nakaka-fragile. Thank you po sa nomination.”

Ang bongga ni Kim dahil kasama niya sa mga nominado Outstanding Asian Star category ang mga naglalakihang Asian star mula sa anim na bansa sa Asya.

Kasama nga sa mga nominado ang mga South Korean star na sina Kim Soo-hyun at Kim Ji-won ng ‘Queen of Tears’, Park Bo-young ng ‘Daily Dose of Sunshine’, Byeon Woo-seok at Kim Hye-yoon ng ‘Lovely Runner’, Cha Eun-woo ng ‘Wonderful World’, Song Kang ng ‘My Demon’, Suho ng ‘Missing Crown Prince’, Lee Jun-ho at Lim Yoon-a ng ‘King the Land’, Chae Jong-hyeop ng ‘Castaway Diva’, Yim Si-wan ng ‘Boyhood’, and Go Youn-jung ng ‘Moving’.

Sina Blue Pongtiwat Tangwancharoen ng Netflix original series na ‘Ready, Set, Love’ at Poompat Iam-samang ng Thai version ng ‘Start-Up’ ang mga nominado mula sa Thailand.

Nominated din sina Malaysian actress Emily Chan, award-winning Singaporean actor Desmond Tan, ang Indonesia actress na si Ochi Rosdiana, at pambato nga ng Pilipinas si Kim.

Ito rin ang award na napanalunan nina Belle Mariano noong 2022 at Kathryn Bernardo last year.

Gaya ng mga nagdaang taon, malalaman ang winner sa pamamagitan ng online poll kung saan kailangan mag-vote ang mga fan sa Idol Champ app simula June 15 hanggang July 14.

Exciting!