Kahit binabagyo ng intriga: Vice Ganda pasabog bagong comedy club

Ang bongga lang talaga ni Vice Ganda!

Kahit nga binabagyo siya ngayon ng intriga, aba, parang ipinapakita niya na hindi siya affected dahil tuloy-tuloy lang ang mga ganap sa buhay niya ngayon, ‘noh?!

Wala ngang panahon si Vice na magmukmok kahit panay ang bira, bash sa kanya ng netizens, pati na rin ng ibang mga taga-showbiz.

Parang wala ngang keber si Vice sa mga pumupuna, bumabayo sa kanya.

Noong isang araw nga lang ay sobrang abala siya sa pictorial ng mga komedyante, sing-along hosts na sasabak sa bago niyang negosyo na isang comedy club, ha!

Nakakaloka nga ‘yung video na shinare ni Chad Ganda dahil makikitang karamihan ng mga komedyante na sumikat sa iba’t ibang comedy bars ay nasa pa-pictorial ng bagong negosyo ng Unkabogable Star.

Sabi, wala namang balak si Vice na kabugin ang mga comedy bar ngayon at gusto lang daw niyang mabigyan ng mas bongga pang pagkakakitaan ang kanyang mga kaibigan.

Siyempre, sa comedy bar din naman nagsimula ang career ni Vice kaya panahon na raw to give back.

Tama ba ang narinig namin na ang bongga ng bayad ni Vice sa mga komedyante, hosts na sasalang sa kanyang comedy club na magbubukas na very, very soon?

Sa pagkakaalam namin, malapit lang sa ABS-CBN ang location ng bagong comedy club ni Vice.

Ang bongga talaga ni Vice, ‘noh?!

‘Yun na!