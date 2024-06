June Mar Fajardo nalalaliman sa SMB

IPINAGDIINAN ni June Mar Fajardo ang tinanggap na PBA-Nustar Resort Cebu Best Player of the Conference award, humarabas ng 28 points, 13 rebounds para balikatin ang San Miguel Beer sa 111-101 win kontra Meralco sa Game 4 ng Philippine Cup noong Miyerkoles.

Naka-10 BPC na si Fajardo sa PBA career mula nang pumasok sa liga noong 2012.

Nakakuha ang 6-foot-10 slotman ng 1,100 total points value, malayong pumangalawa si Terrafirma rookie Stephen Holt (651). Kumumpleto sa top five sina Robert Bolick (641) ng NLEX, CJ Perez (503) ng SMB at Christian Standhardinger (476) ng Ginebra.

Ayon kay chief statistician Fidel Mangonon III, ang 449 ay largest win margin ni June Mar sa BPC sapol nang itaas ang kanyang 8th noong 2019 Philippine Cup (1165 vs 642) laban kay Sean Anthony ng NorthPort.

“Kahit sino sa team namin puwede maging Best Player of the Conference, kasi sa lalim ng team namin,” ani Fajardo pagkatapos ng laro sa Smart Araneta Coliseum.

Binully niya ang ibinatong defenders ng Bolts na sina Raymond Almazan, Brandon Bates, Norbert Torres, Cliff Hodge.

Motibasyon daw niya na down sila sa series 2-1 – “‘Yung BPC, bonus na lang.”

Ipinasa ni JMF ang kredito sa teammates dahil hindi raw niya makukuha ang second-straight all-Filipino BPC kundi dahil sa kanila.

“Kailangan ko talaga (i-assert) ‘yung sarili ko sa ilalim, kasi kapag natalo kami magiging 3-1 (deficit),” dagdag ng 32-year-old seven-time MVP matapos ilista ang season-high sa points, 13th straight double-double at 19th ngayong conference.

“Gusto namin manalo, gusto namin ma-tie ‘yung series.”

Naibuhol nga ng San Miguel ang best-of-seven sa tigalawang laro, basagan muli sa Game 5 sa Big Dome din nitong Biyernes para sa pivotal 3-2 lead. (Vladi Eduarte)