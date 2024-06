Jaylen Brown, Boston dehins pahihiritin Dallas

GAME over na ang NBA Finals, base sa isinisigaw ng numero.

At pabor ‘yun sa Boston Celtics, lamang 3-0 kontra Dallas Mavericks – lead na walang pang nakakaahon sa NBA series.

Sa bisperas ng posibleng last day na ng 78th season, business as usual pa rin ang Celtics kahit namumuro nang isabit ang league record 18th championship banner, babasagin ang tablahan nila ng Lakers sa pinakamarami.

Puwede na nilang walisin si Luka Doncic at Mavericks sa Game 4 ngayong araw sa Dallas.

Sa first 99 games ng season ay 79-20 ang Boston, ayaw nilang masayang ‘yun kaya business as usual pa rin sina Jaylen Brown, Jayson Tatum, Jrue Holiday, Al Horford. Game-time decision kung lalaro si Kristaps Porzingis na may leg injury.

“Either you survive or you don’t,” giit ni Brown.

Masyadong malalim ang 0-3, wala pang team sa NBA ang nakakaahon.

Muntikan lang ang Boston noong isang taon, nag-rally mula three-game deficit para makapuwersa ng Game 7 pero tinalo din ng Miami Heat sa Eastern Conference finals.

Ayaw maulitan ng Celtics ngayon, kaya ibubuhos na para itaas ang unang championship banner sapol noong 2008. (Vladi Eduarte)