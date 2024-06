Nagbigay ng paliwanag si First Lady Liza Araneta Marcos kaugnay sa viral video kung saan nakitang inagaw niya ang champagne glass ni Senate President Francis “Chiz” Escudero at ininom saka ibalik sa senador.

Nangyari ang eksena sa Vin d’Honneur na ginanap sa Malacañang noong Araw ng Kalayaan, Hunyo 12.

Ayon kay FL Liza, matapos ang halos isang oras na batiin ang mga bisitang ambassador habang nakatayo ay pumasok na sila ni Pangulong Ferdinand “Bongbong” Marcos Jr. sa ceremonial hall kung saan binati siya ni Escudero.

Aniya, bumilib sa kanya si Escudero dahil may “energy” pa siya matapos ang isang oras na nakatayo, at sinabihan siya na uminom muna ng wine.

“We were ushered to where Chiz and Martin Romualdez were standing. When Chiz saw me, he said `Wow bilib din ako sayo, may energy ka pa after standing and smiling for over an hour.’ Sabi niya `I’m sure you could use a drink’,” kuwento ng Unang Ginang.

Tumawa umano siya at pabirong inagaw ang champagne glass na hawak ni Escudero at tinikman ito sabay sabing hindi naman malamig ang champagne kaya ibinalik niya at nagtawanan pa sila.

Halos sampung segundo lamang aniya nangyari ito subalit pinagpiyestahan agad ng mga kritiko sa social media.

“I’ve known Chiz since my law school days, he studied in UP and I went to Ateneo, we’ve been for like, forever. So whatever I made him a waiter and or, he responded `like a gentleman’ is between us,” ayon sa Unang Ginang. (Aileen Taliping)