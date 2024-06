FATHER’S LOVE

Ang pagmamahal ng isang ama ay puno ng saya, aral, at minsan, mga corny dad jokes. Bukas nga ay selebrasyon ng father’s day kaya alalahanin natin ang kanilang natatanging pag-ibig na madalas ay strikto pero hindi mawawala ang kakaibang humor.

Una sa lahat, sino bang makakalimot sa mga classic “dad jokes?” Corny man at minsan sila lang ang nakakaintindi, kapag naaalala natin ay nakakapagpatawa pa rin ito sa atin.

Bukod sa kanyang mga jokes, si tatay din ang hari ng pagkukumpuni at pagkukutinting sa bahay. Kaya niyang gawing rocket ship ang lumang kahon at magtayo ng treehouse na parang galing sa isang fairy tale. At kahit pa nga imposible, ginagawan niya ng paraan para maibigay ang kasiyahan ng kanyang mga anak.

Pagdating sa road trips, si tatay ang ultimate navigator. Hindi siya naniniwala na kailangan ng app para makapunta sa isang lugar dahil lahat ng pasikot sikot sa kalsada ay nasa utak na raw niya. Ang mga kanta naman niya sa byahe ay siguradong may halong classic rock at ’80s hits na magpapailing sa mga anak, pero sa huli, lahat ay magkakantahan at tatawa.

At siyempre, hindi mawawala ang kanyang pagiging ultimate sports coach at cheerleader. Mula sa pagbibisikleta hanggang sa pagtuturo ng tamang paghagis ng bola, ang kanyang mga tips at pagpupush ay magpapatibay sa loob natin para sumubok at wag matakot na magkamali. At kapag nga natalo sa laro, may mga kwento siyang “Noong panahon ko…” na magpapatawa sa atin.

Pero sa kabila ng lahat ng tawanan at kalokohan, ang ama ay laging nandiyan—handa kang damayan at tulungan sa anumang oras. Hindi man siya laging masalita, ramdam natin ang kanyang sakripisyo at pagmamahal sa pagsisikap niya na maibigay sa atin ang maginhawang buhay. Ang kanyang pagmamahal ay hindi lang nasusukat sa mga biro kundi sa walang sawang suporta at gabay.

Ngayong Araw ng mga Ama, bigyan natin ng espesyal na oras ang ating mga tatay. Pasalamatan natin sila sa kanilang paggabay at pagmamahal. Sila ang tunay na superheroes na laging handa sa anumang hamon. Mapagbiro man sila, hindi biro ang kanilang pag-aalaga sa pamilya.

Happy father’s day sa lahat ng mga tatay at nagpapakatatatay!