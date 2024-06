SINIBAK na sa puwesto si Police Regional Office (PRO) 11 o Davao Region director Police Brig. Gen. Aligre Martinez matapos na pumalpak ang paghahain ng warrant of arrest sa puganteng lider ng Kingdom of Jesus Christ (KOJC) na si Pastor Apollo Quiboloy sa mga pag-aari nito sa iba’t ibang lugar noong Lunes.

Ipinalit kay Martinez bilang bagong hepe ng PRO 11 si Police Brig. Gen. Nicolas Torre na mula naman sa Communication and Engineering Service (CES).

Ikinasa ang bagong balasahan dahil sa bigong operasyon ng pulisya sa pagsisilbi ng warrant of arrest sa kasong child at sexual abuse at human trafficking kaya hindi naaresto si Quiboloy at lima pang akusado.

Sa press briefing kahapon sa Camp Crame, sinabi ni PNP Public Information Office chief Police Col. Jean Fajardo na inalis din sa puwesto sina Directorate for Operation Police Major Gen. Ronald Lee at Intelligence Group chief Police Col. Edwin Portento upang bigyang daan ang imbestigasyon kung nagkaroon ng paglabag sa police operational procedure (SOP), kapabayaan at kamalian sa pagsisilbi ng warrant of arrest sa isinagawang raid sa mga ari-arian ni Quibo­loy.

“Kung matatandaan natin noong June 10, nagsagawa tayo ng police operation sa Davao particularly ‘yung implementation ng service of WOA at may mga senior officer tayo na direktang may kinalaman doon sa pagse-serve ng WOA. Sinasabi ng ibang sektor na nagkaroon ng pang-aabuso, nagkaroon ng overkill at hindi na-exercise ‘yung sinasabing maximum tolerance,” paliwanag ni Fajardo.

Bukod sa mga nasabing opisyal, inalis din sa puwesto ang 9 na pulis mula sa Criminal Investigation and Detection Group (CIDG), isang pulis mula sa Traffic Management Unit (TMU) at isa pang pulis mula sa Special Action Force (SAF).

Paninindigan naman ni Fajardo na lehitimo ang kanilang paghahain ng warrant of arrest laban kina Quiboloy dahil tagapagpatupad lang sila ng naaayon sa batas.

Nauna rito, ang mga ulat na nakikita sa kanyang mga pag-aari ang nagbunsod sa pulisya para maghain ng arrest warrant laban dito.

Gayunman, hanggang ngayon ay hindi pa rin natatagpuan ang pastor. (Edwin Balasa/­Ronilo Dagos)