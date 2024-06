Naisilbi na ng Bureau of Internal Revenue (BIR) ang letter of authority laban kay suspendidong Bamban, Tarlac Mayor Alice Guo at iba pang indibidwal upang imbestigahan kung nagbabayad ng tamang buwis ang mga ito sa gobyerno.

Sinabi ni BIR Commissioner Romeo Lumagui Jr. sa Bagong Pilipinas public briefing nitong Biyernes, Hunyo 14, na lumitaw sa imbestigasyon ng Senado na maraming ari-arian at malaki ang kinikita ni Guo sa kanyang mga negosyo kaya bubusisiin ng ahensiya kung nagbabayad ito ng tamang buwis.

Kasama aniya sa iimbestigahan ang helicopter ni Guo kung binayaran ito ng tamang buwis pati na ang mga mamahaling sasakyan nito.

Marami aniyang iimbestigahan sa mga kompanya at ari-arian ni Guo, at kapag nakitang hindi binayaran ang tamang buwis ay kakasuhan ito ng tax evasion.

“Kung makikita na bayad iyong buwis ay walang dapat na ikabahala si mayor at iyong mga involved dito. Pero, again kung hindi bayad ang buwis niyan, magsasampa po tayo ng kasong tax evasion,” dagdag ni Lumagui.

Tiniyak ng BIR chief na bibigyan ng due process ang alkalde at mga may-ari ng POGO hub na sinalakay sa Bamban para patunayan kung talagang nagbabayad sila ng tamang buwis sa gobyerno. (Aileen Taliping)