Isang barko na mayroong sakay na 22 marinong Pilipino ang binomba ng Houthi rebels sa Red Sea noong Miyerkoles, Hunyo 12.

Unang kinumpirma ng Department of Foreign Affairs (DFA) ang pag-atake ng Houthi sa Greek-owned, Liberian-flagged ship na MV Tutor habang naglalayag sa Red Sea.

Hindi sinabi ng DFA kung ilan ang Pinoy na sakay ng merchant vessel. Pero, base sa mga ulat, nasa 22 Pinoy ang sakay ng barko, kabilang na ang kapitan nito.

Kinondena ng DFA ang insidente at nanawagan sa lahat ng bansang kasapi ng United Nations (UN) na protektahan ang karapatang pantao ng mga marino.

“The Philippine government will take all necessary measures to secure the safety and well-being of the Filipino crew on board and ensure justice,” ayon sa maikling pahayag ng DFA nitong Biyernes, Hunyo 14.

Samantala, kinumpirma ni Department of Migrant Workers (DMW) Secretary Hans Leo Cacdac na isang marinong Pinoy na sakay ng MV Tutor ang nawawala matapos ang pagbomba ng Houthi.

Nasa laot pa rin umano ang barko na nagtamo ng pinsala mula sa pag-atake habang ang rescue operations naman ay magsisimula na rin ngayong araw.

Dagdag pa ni cacdac, plano na nilang silipin ang mga polisiyang may kinalaman sa pagpapasya ng mga marino na sumampa sa mga barkong naglalayag sa mga high-risk zones, batay sa International Bargaining Forum (IBF). (Andrea Salve)