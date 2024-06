Alden Richards nag-shooting na sa reunion movie nila ni Kathryn Bernardo

Trending ang hashtag ‘Hello, Love, Again’ nitong Huwebes ng gabi sa X.

Nagdiriwang ang KathDen fans sa online world dahil sa pinost ni Joross Gamboa na video nila nina Alden Richards at Jeffrey Tam o JeJoDen na makikitang bumalik na nga sa Hong Kong ang tatlong aktor na magkakaibigan ang mga role sa ‘Hello, Love, Goodbye’.

Kapansin-pansin din ang tattoo sa braso ni Alden. Ganito kasi ang tattoo ni Ethan del Rosario, ang character ng aktor sa phenomenal box-office hit movie niya with Kathryn Bernardo.

May hinala ang netizens at fans na nag-start na ng shooting sa Hong Kong ang JeJoDen para sa part two or sequel ng ‘HLG’, ang ‘Hello, Love, Again’.

Sa istorya kasi ng first installment ng KathDen movie, umalis na ang character ni Kathryn sa Hong Kong at papunta na siya sa Canada samantalang naiwan sa HK ang character ni Alden at mga kaibigan nito.

At siguradong magsisimula raw ang bagong pelikula na nasa HK pa si Ethan.

Bongga ng fans ha, parang alam na alam na nila ang kahihinatnan ng buhay nina Ethan at Joy (character ni Kath).

Mas lalong kinilig ang netizens nang mapansin nilang ni-‘like’ ng aktres ang Instagram post ni Joross.

Abangan ang mga susunod na IG posts ng JeJoDen sa HK.

‘Yun na! (Ogie Rodriguez)