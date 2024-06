KINUMPIRMA ng Armed Forces of the Philippines (AFP) ang pahayag ng Presidential Anti Organized Crime Commission (PAOCC) na ‘authentic’ o tunay ang mga Chinese military uniform na nakuha sa sinalakay na scam farm sa Porac, Pampanga

Ayon kay AFP spokesperson Col. Francel Margareth Padilla, lehitimo ang mga nakuhang military uniform pero luma na at posibleng mga ‘collector’s item’ na lang ang mga ito.

Gayunman, tumanggi si Padilla na magbigay pa ng ibang pahayag hanggang hindi natatapos ang ginaga­wang imbestigasyon dito.

Samantala, sinabi ni PAOCC spokesperson John Casio na may kinausap siyang military expert mula sa intelligence community at kinumpirma nito sa kanya na tunay ang mga nakuhang uniporme at ginagamit ito ng People’s Liberation Army (PLA).

Tiniyak din aniya sa kanya ng nasabing military expert na luma na ang nasabing mga uniporme at souvenir o collector’s item na lang ito.

Samantala, hindi rin aniya nila inaalis ang posibilidad na mga bete­rano ng PLA ang may-ari ng mga uniporme at ito ang mga nagsisilbing mga boss ng scam farm.

May posibilidad din aniya na may mga espiya ng Tsina mula sa sinala­kay na Porac hub. (Edwin Balasa)

